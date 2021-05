Capotamento deixa 4 pessoas gravemente feridas

O grave acidente ocorreu na rodovia AP-070, numa região conhecida como Areial.

Um acidente na estrada que vai para a região sudeste do Estado deixou 4 pessoas gravemente feridas neste domingo (9). Entre as vítimas, estavam duas mulheres, de 38 e 23 anos, um homem de 32 anos, e um menino de 9 anos. O grave acidente ocorreu na rodovia AP-070, numa região conhecida como Areial, por volta de 11h45.

Um carro modelo prisma com uma família voltava de um passeio no Dia das Mães quando o motorista perdeu o controle e o veículo capotou até sair da pista. Outros viajantes pararam para ajudar às vítimas e acionaram socorro médico.

Uma equipe de saúde do município de Itaubal, que fica a 122 km de Macapá, transportou a criança até o Hospital de Emergência da capital. Ela foi a primeira a ser retirada do local. Já equipes do Samu estabilizaram as mulheres ainda no local do acidente e também transportaram para o HE de Macapá.

A vítima aparentemente mais grave foi motorista. Ele teve traumatismo craniano, laceração no lado esquerdo da cabeça, edemas e um corte profundo na face esquerda. Segundo relatório do Samu, ele estava inconsciente, mas com sinais vitais estáveis e também foi levado ao HE da capital.

De acordo com o tenente Sousa Nunes, assessor de imprensa do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o motorista não é habilitado e o carro não estava licenciado.