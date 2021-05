Carro incendeia ao colidir com poste

O acidente ocorreu na Rua Claudomiro de Moraes, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um carro ficou completamente destruído após colidir com um poste e pegar fogo na madrugada desta terça-feira (4), na zona sul de Macapá. O acidente ocorreu na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Novo Buritizal.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) foram ao local, mas quando chegaram o condutor do veículo havia fugido do local. Quando os bombeiros conseguiram apagar as chamas, o carro já havia se transformado em carcaça.

O veículo totalmente queimado deu muito trabalho para identificar marca, modelo, placa, chassi e cor. Mas os policiais, após diversas averiguações, conseguiram distinguir a numeração da placa QLQ 3316, de um Renault Kwid Zen, branco.

De acordo com o tenente Rafael Garreto, do BPTran, o ocorrido foi comunicado à Polícia Civil, como dano ao patrimônio público. O poste é de propriedade da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que enviou uma equipe para substituir o poste destruído.

Pela manhã, o carro – pelo menos o que restou dele – foi removido ao pátio da Companhia de Transporte de Macapá (CTMac).