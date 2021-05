Cheia afeta milhares no Sul do Amapá

Laranjal do Jari e Vitória do Jari têm bairros inteiros alagados e centenas de famílias afetadas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Sul do Amapá voltou a ser afetado pela cheia do Rio Jari e as fortes chuvas dos últimos dias. Equipes da Defesa Civil se mobilizam para ajudar as famílias que já tiveram que sair de casa. Segundo a Defesa Civil Estadual, a vazão de água da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio chegou a 3.555 m3/s, com o nível do Rio Jari passando a marca dos 2,30m.

Em Laranjal do Jari, terceiro município mais populoso do Amapá, como reiteradamente ocorre nos invernos amazônicos mais rigorosos, as partes mais baixas da cidade já foram afetadas pela cheia do Rio Jari.

Os bairros Malvinas, Merilândia e Santarém foram os mais atingidos com dezenas de famílias desalojadas, e tendo que procurar abrigo nas casas de parentes ou amigos. Outras centenas de pessoas são afetadas indiretamente, como classificou a Defesa Civil estadual.

Em Vitória do Jari, o impacto está sendo ainda maior e o município decretou situação de emergência. Aproximadamente 2,5 mil pessoas foram atingidas, cerca de 642 famílias como um todo, nos bairros Cidade Livre, São Pedro, Comercial, Minas, Prainha e Santa Clara. Este dados são da sede do município, pois na área rural também há cerca de 290 famílias foram atingidas, afetando mais de um mil pessoas nas regiões conhecidas como Paraguai, Jarilânfoa, Maranhão, Ilha dos Aruans e na foz do Rio Cajari.

O governador do Estado do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou em suas redes sociais que está mobilizando suas estruturas para atender a população afetada nestes dois municípios.

“Devido às fortes chuvas, o município de Laranjal do Jari apresenta vários pontos de alagamento pela cidade. Já enviei equipes da Sims, da Defesa Civil e da SVS pra averiguar a situação e trabalhar junto com a prefeitura para prestar todo o apoio necessário à população”, declarou Waldez Góes (PDT) em suas redes sociais.