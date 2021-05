Ciclista morre atropelado na BR-156

Motoristas envolvidos no acidente não prestaram socorro

Por OLHO DE BOTO

Um ciclista de 55 anos morreu ao ser atropelado na BR-156, na entrada no município de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá. A tragédia ocorreu na madrugada deste domingo (30), por volta da 1h30min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Jair dos Santos Reis morreu ainda no local. Segundo testemunhas, o veículo que o atropelou seria um Meriva preto que foi encontrado mais tarde na casa do proprietário com as marcas do acidente. O motorista chegou a parar no local, mas depois seguiu viagem.

Um caminhão também foi visto por moradores, mas ninguém soube explicar qual teria sido a participação dele na tragédia. O motorista do caminhão também não ficou no local. A suspeita é de que ele tenha passado por cima do corpo da vítima.

As testemunhas afirmaram que Jair trafegava no sentido Oiapoque quando foi atingido. Há marcas que indicam que o motorista do Meriva ainda tentou frear para evitar o choque. A PRF acredita que o ciclista estava embriagado e ziguezagueou para dentro da pista.

Parentes que estiveram no local disseram não saber porque vítima estava transitando naquele local de madrugada, mas confirmaram que era comum Jair andar de bicicleta sempre com uma garrafa de bebida alcoólica. Junto da bicicleta, os policiais encontraram uma sacola plástica com uma garrafa de bebida.

O Meriva foi encontrado pela manhã, mas até as 11h deste domingo o motorista ainda não havia se apresentado na delegacia de polícia.