Com 13 mil filiados, Sinsepeap já tem 6 candidatos à presidência

Atual presidente e mais cinco professores concorrem ao mandato de três anos

Por SELES NAFES

A entidade de classe mais numerosa do serviço público do Amapá fará eleição no próximo dia 15 de junho. Até agora, seis candidatos registraram chapas e estarão concorrendo nas urnas para definir quem irá comandar o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado (Sinsepeap) pelos próximos três anos.

Até agora, confirmaram participação: Kátia Almeida (que tentará a reeleição), Ivanéia Alves, Gianfranco Gusmão, Sérgio Guedes, Ivaldo Sousa e Otávio Santos.

Ainda existe a possibilidade de que o número de chapas aumente, já que o prazo final para inscrições de candidatos é o dia 29 de maio, às 17h30min.

O Sinsepeap tem cerca de 13 mil filiados. Por isso, a votação será eletronicamente e em todos os municípios haverá locais de votação que serão divulgados pela comissão interna que organiza o pleito.