Com 8 bairros alagados, Laranjal decreta situação emergência

Ruas e a orla da cidade estão alagadas com mais de 7 mil afetados

Por SELES NAFES

O prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (DEM), decretou situação de emergência, nesta sexta-feira (21), depois que oito bairros já foram atingidos pela cheia do Rio Jari, no Sul do Amapá.

O rio começou a subir de forma preocupante no dia 10 de maio, e a situação só piorou. Os bairros Samaúma, Malvinas, Centro, Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração de Jesus, Nova Esperança e Mirilândia, além das comunidades de São José e Padaria são os mais afetados. A prefeitura confirmou que foram atingidas 1.802 famílias, o que corresponde a 7.208 pessoas, sendo 14 desabrigados e 101 desalojados.

“Ressalta-se, porém, que o número atual de atingidos poderá aumentar consideravelmente caso sejam confirmadas as previsões meteorológicas que apontam a ocorrência de mais chuvas para a região”, diz o prefeito em sua justificativa.

Serrão afirmou que, entre as principais preocupações da prefeitura, estão as edificações em áreas de risco, mais próximas do rio, além do possível surto de doenças como a leptospirose e do trato intestinal.

O decreto assinado hoje permitirá ao prefeito convocar voluntários, adotar medidas urgentes de reconstrução, realizar campanhas de arrecadação de doações, além de autorizar a entrada de agentes nas casas, determinar evacuação, iniciar processos de desapropriação e realizar compras sem licitação.