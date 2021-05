Com água cristalina e cercado de belas paisagens, sítio esta à venda

Terreno rural fica a 35 minutos de Macapá

A apenas 35 minutos do centro da capital do Amapá, está uma das regiões mais belas do Estado, a localidade de Farinha Seca, após o Distrito de Casa Grande, na zona rural de Macapá. É nesse pedaço do paraíso, cheio de vales de cerrado e igarapés de água transparente, que está à venda um terreno ideal para ótimos momentos de lazer com família e amigos.

Para chegar lá, basta dirigir pela AP-70 e entrar no ramal que corta uma grande plantação de soja. São cerca de 15 minutos no ramal em bom estado.

O terreno mede 40 metros de frente por 300 de fundo. Dentro, há uma pequena casa de madeira de onde começa o trapiche que leva até o banho com água maravilhosa. O terreno ainda possui 80 plantas frutíferas e tem energia elétrica.

A propriedade tem como documentação recibo do antigo proprietário registrado em cartório.

O modesto, mas lindo sítio, só será vendido por motivo de viagem.

Valor: R$ 35 mil

Mais informações com Joel pelo 99167-7796