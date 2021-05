Com câncer avançado, jovem precisa de oxigênio para ficar em casa

Pastor evangélico conversa com Wanderson Lima, de 17 anos, está internado no Hospital de Clínicas Alberto Lima. Foto: Seles Nafes

Por SELES NAFES

A luta de Wanderson Damasceno Lima, de 17 anos, pela vida, tem sido sofrida. Com o câncer em estágio avançado, a mãe do garoto e voluntários tentam arrecadar dinheiro para comprar dois cilindros de oxigênio para que ele fique em casa no intervalo entre as sessões de quimioterapia, em Macapá.

O jovem, que é de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, machucou o joelho durante uma partida de futebol há cerca de 10 meses. Ele passou a ter inchaço do ferimento e febre, mas só meses depois, após não encontrar tratamento no município, é que a mãe decidiu trazê-lo para Macapá.

Após a primeira reportagem no Portal SelesNafes.Com, mostrando o tamanho do joelho de Wanderson, muitos internautas fizeram doações, e foi possível custear todos os exames que ajudaram no diagnóstico de câncer.

Ele está internado há cerca de duas semanas depois de aguardar mais de dois meses por um leito no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal). Por causa da condição clínica, ele não teve condições de viajar pelo TFD do governo do Estado para São Paulo, onde a ONG Carlos Daniel conseguiu vaga para início do tratamento.

Em Macapá, o garoto está recebendo a atenção da mãe, que está dormindo num colchonete ao lado de seu leito, e de uma voluntária que o abrigou em sua casa, no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. Ruth, a voluntária, providenciou todos os documentos pessoais dele, inclusive certidão de nascimento que nunca houve. Ela também visita o jovem todos os dias com os alimentos que ele mais gosta, e está fazendo uma peregrinação pelo comércio atrás de doações para comprar os dois cilindros de oxigênio, que custam cerca de R$ 3,2 mil. Até agora, ninguém ajudou.

Nesta terça-feira (25), Wanderson será submetido a uma drenagem nos pulmões para a retirada de secreção e ainda aguarda pela 1ª sessão de quimioterapia. (96) 99204-4723 é o contato e o PIX da irmã, Leiliane Damasceno Lima para quem pude ajudar.