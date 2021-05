Com emenda de Randolfe, programa de alimentos abre inscrições em Santana

Cadastramento vai até o dia 26 de maio

Mais de 6,5 mil famílias serão atendidas na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, pelo programa Alimento na Mesa, custeado com emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e gerenciado pela prefeitura. O programa foi lançado nesta segunda-feira (17), na Câmara de Vereadores, e o período de inscrições foi aberto.

Os R$ 800 serão usados por meio de um cartão de vale-compras. Serão três parcelas, sendo que a primeira será de R$ 300. A emenda destinada pelo senador ao programa foi de R$ 1,2 milhão. Outros R$ 4 milhões foram garantidos pelo deputado federal Luiz Carlos (PSDB).

Durante a cerimônia de lançamento do programa, Randolfe disse que não basta apenas a luta pela vacina, mas que é preciso combater a crise que deixou famílias desempregadas e com fome.

“Reitero, o que sempre tenho dito. Só sairemos dessa crise com vacina no braço de todos, com comida no prato”, apontou.

Para acessar o benefício, é preciso se cadastrar até o dia 26 de maio clicando aqui.

O cartão é destinado a profissionais autônomos, catraieiros, profissionais de educação física, feirantes, ambulantes, estivadores, trabalhadores da noite, artistas populares, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativos.