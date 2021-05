Com marcação pela internet e drive-thru 24h, Macapá quer zerar fila de Coronavac

Nesta sexta-feira (14), chegam 14 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan a capital do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O prefeito de Macapá Antônio Furlan (Cidadania) anunciou, na manhã desta sexta-feira (14), no Palácio Laurindo Banha, Centro de Macapá, o esquema montado pela Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) para vacinar todas as pessoas que estão com a segunda dose (D2) da vacina Coronavc, que está atrasada.

Segundo a PMM, são cerca de nove mil pessoas que estão nessa situação. Macapá receberá, no início da tarde, 10 mil doses de coronavac, segundo Furlan, depois que a PMM ajuizou ação na Justiça Federal, na qual o juiz João Bosco determinou ao Ministério da Saúde (MS) que realize a entrega deste quantitativo dos imunizantes.

Mudanças

A primeira grande mudança, para evitar as filas da madrugada e todos os transtornos registrados nas últimas etapas da vacinação em Macapá, será a marcação do horário e local pela internet.

A prefeitura disponibilizará um link, no site da prefeitura de Macapá, a partir de 13 horas desta sexta-feira, onde a pessoa pode agendar local e horário da sua vacinação, não sendo, portanto, necessário que as pessoas fiquem nas filas desde o dia anterior.

“Primeiro, pedindo da população que tenha tranquilidade, que entenda que não há a necessidade de começar a ir pra fila na véspera, porque diferente dos outros dias, dessa vez, nós temos as doses e nós vamos vacinar todas as pessoas. Durante a semana a gente tinha 1.200 doses para 6, 7 mil pessoas, agora não, nós temos todas as doses para D2 de idosos, comorbidades e profissionais trabalhadores da saúde”, declarou Furlan.

Quem não tiver acesso à internet poderá telefonar para os números 98813-3835 ou 98813-3585, que a marcação será realizada.

Drive-thru 24 horas

A segunda novidade será o funcionamento dos quatro pontos de vacinação drive-thru em Macapá (Estádio Zerão, Floriano Peixoto, Policlínica e Rodovia do Curiaú), funcionarão 24 horas, das 7h da manhã deste sábado (15) até às 7h da manhã do domingo (16).

Ponto importante, a quadra Igreja Jesus de Nazaré, funcionará de 7h às 19h. Furlan justificou que o local não funcionará 24 horas por questões de segurança, pois as pessoas ficam mais expostas estando em pé e não dentro de veículos.

Além disso, outros três pontos serão abertos, também com o horário de funcionamento das 7h às 19h, excepcionalmente para esta etapa. São eles:

Escola Estadual Maria Neuza do Carmo, na zona norte, Escola Estadual Nilton Balieiro Machado, na zona oeste e Escola Estadual Maria de Nazaré Pereira de Vasconcelos, na zona sul de Macapá.

Agendamento

O secretário adjunto de governo, Ivo Melo, fez o demonstrativo do funcionamento do link que será disponibilizado pela PMM. Ao acessar, a pessoa informará o número do seu CPF ou cartão do SUS e irá verificar em qual dos pontos há vagas e em qual horário. Cada local de vacinação terá 1.200 doses disponíveis. Só pessoas que já tomaram a primeira dose e estão com a segunda dose atrasada conseguirão realizar o cadastro.

Problemas

Sobre os problemas ocorridos, o prefeito Furlan negou falta de organização e atribuiu a responsabilidade à escassez de vacinas.

“Na verdade, assim, nós tivemos autorização do então ministro da saúde, Eduardo Pazuello, para usar as doses que estavam contingenciadas como D2 pra adiantar o programa de imunização e fizemos isso, vacinamos oito mil pessoas em quatro dias. Com a demora da entrega de novas doses houve o atraso da segunda dose de um grande público causando todo esse transtorno que a sociedade tem conhecimento”, declarou Furlan.

2ª dose de Coronavac

Público: Idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades em atraso.

Pontos de vacinação

24h – Das 7h da manhã de sábado (15) às 7h da manhã de domingo (16)

Drive – trhu

Praça Floriano

Rodovia do Curiaú

Praça do Estádio Zerão

Policlínica da Zona Norte

Pontos fixos

12h – Das 7h às 19h de sábado (15)

Quadra da igreja Jesus de Nazaré – zona central

Escola Estadual Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos – zona sul

Escola Estadual Profº Nilton Balieiro Machado – zona oeste

Escola Estadual Maria Neusa do Carmo – zona norte