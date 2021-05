Com parentes nomeados, secretária gera ‘climão’ na equipe de Furlan

Fernanda Paula Alcântara de Veiga vem acumulando queixas. Além da suposta dificuldade de dialogar,

Por SELES NAFES

Cinco meses foram suficientes para que o núcleo duro do prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), começasse a estremecer. De acordo com fontes da prefeitura de Macapá ouvidas pelo Portal SelesNafes.Com, o clima de trabalho no primeiro escalão está pesado e o ponto de ruptura tem um nome: Fernanda Paula Alcântara de Veiga, a toda poderosa secretária de Planejamento de Macapá.

Conhecida pelo temperamento forte, colegas secretários e chefes de outros setores do primeiro escalão têm reclamado não apenas da rispidez com que têm sido tratados por ela, mas também por atrasos nos repasses orçamentários gerados por suposta intransigência da secretária. Vereadores também não têm poupado críticas à postura da gestora.

Mas se por um lado existem os descontentes com Fernanda, por outro existem os agraciados. Pessoas próximas e parentes da secretária estão espalhados por várias secretárias, todos nomeados a partir de primeiro janeiro.

O ex-marido dela é o subsecretário de Planejamento. Trabalha diretamente com Fernanda ganhando R$ 7,2 mil. A irmã foi nomeada subsecretária de Prestação de Contas da Secretaria de Governo com o salário de R$ 7,2 mil.

A filha da secretária foi nomeada chefe da Divisão de Preservação Cultural, na Coordenadoria de Cultura (Comcult), com salário de R$ 1,5 mil. O sobrinho de Fernanda ocupa o pomposo cargo de ‘coordenador geral de cidades’ na secretaria da tia, com o salário de R$ 4,6 mil. O filho é assistente na Secretaria de Obras de Macapá (Semob) recebendo R$ 1,5 mil. Todos esses dados constam no Portal da Transparência da prefeitura de Macapá.

O prefeito já tem ciência do nível de animosidade e descontentamento dos secretários com a colega, mas, por enquanto, não dá sinais de que fará uma substituição.

Estranheza

Procurada para comentar o assunto, a secretária Fernanda Veiga atendeu a reportagem, mas disse que recebeu a informação sobre o descontentamento dos colegas com ‘estranheza’, principalmente por afirmar que não atende outros secretários ‘pessoalmente’.

“Quanto a liberação de cotas orçamentárias, trabalhamos com o cronograma normal do Executivo. Estamos trabalhando com a dotação da LOA (Lei Orçamentária) da antiga gestão. É o último ano do PPA (Plano Plurianual) da gestão anterior com programas e dotações pré-definidas. Precisamos cumprir e as vezes muitos gestores não compreendem e não estão habituados com tal rito administrativo”, avaliou ela.

“Estamos na construção de nosso PPA. O escopo da minha secretaria é o zelo e a qualidade no gasto do erário público. Acredito isso ser o descontentamento”, completou.

Sobre a nomeação de parentes e pessoas próximas a ela, Fernanda negou que esteja praticando nepotismo e interrompeu a conversa. Em seguida, o advogado Roberto Queiroz fez contato informando que estava atendendo a uma demanda da secretária. Ao ser informado sobre a pauta, contudo, não se manifestou mais.