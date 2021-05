Com sequelas da covid-19, merendeira que amputou uma perna agora precisa operar a outra

Além de diabética e hipertensa, a merendeira de Macapá, Luciana Diniz de Souza, tem uma doença degenerativa. Teve o quadro agravado após ser infectada pelo coronavírus.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Luciana Diniz de Souza, de 48 anos, vive uma situação muito delicada na sua saúde. Merendeira do município de Macapá, além de diabética e hipertensa, ela tem neuropatia, uma doença degenerativa que ataca os nervos.

Com problemas de circulação agravados após contrair covid-19 em 2020, teve que amputar a perna esquerda e agora precisa de ajuda para amputar a outra.

A “solução” radical da amputação é para tentar salvar sua vida. Na primeira operação, em novembro do ano passado, tinha ferido o pé e sequer tinha notado. Mesmo tratando, a ferida não cicatrizava e o processo de necrose começou. O mesmo está ocorrendo agora com a outra perna.

“Infelizmente, esse ano, a outra perna começou a apresentar o mesmo problema, e já está necrosando também. Não há tratamento que cure definitivamente a questão das veias. Alguns remédios amenizam, mas não fazem o sangue chegar em toda a região. Atualmente ela está com o pé direito todo necrosando, e por causa disso sente muita dor”, contou a sobrinha de Luciana, Raquel Diniz.

A irmã de Luciana, a pedagoga Lucilene Diniz, contou que a irmã mora no distrito macapaense do Coração e que ela tem tido crises de ansiedade e demonstra estar depressiva com toda essa situação.

Ajuda

Com o salário de merendeira de aproximadamente R$1.700, bastante comprometido com empréstimos consignados e similares, a mulher recebeu ajuda de uma corrente de amigos e familiares para realizar a primeira amputação em um hospital particular de Santana.

A segunda cirurgia tem o mesmo custo e a família já está exaurida de recursos, fora o tratamento posterior de recuperação com remédios e todas as demandas logísticas.

Por isso, sobrinha e irmã estão pedindo ajuda pra alcançarem a meta mais próxima possível de R$ 10 mil. Qualquer ajuda será bem-vinda.

Dados para doação:

PIx: (96)991196391

Nome: LUCIANA DINIZ DE SOUZA

CPF: 459.859.522-15

Caixa Econômica Federal

Agência 0658 001

C/C: 34331-1

Dados de familiares:

Lucilene Diniz (irmã)

Telefone: (96)984020472

Raquel Diniz (sobrinha)

Telefone: (48)991193132