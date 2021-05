Comerciante leva tiros ao defender filhas de assalto e aguarda cirurgia

Crime ocorreu na casa da vítima, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um comerciante foi ferido a tiros por assaltantes ao reagir para defender a família da ação criminosa. Adielson Silva da Silva, de 39 anos, está internado no Hospital de Emergência de Macapá, à espera de uma cirurgia.

Era noite de segunda-feira, 3 de maio. Ele e a esposa, Elizangela Vasconcellos da Silva, estavam em casa, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, esperando as filhas chegar da igreja. Foi por volta de 20h40 que tudo aconteceu, em frente à loja de variedades da família.

“Elas [filhas] sentaram no portão. O meu esposo estava colocando uma película [de celular] para o filho do pastor. Eu estava no quarto quando ouvir minha filha caçula dizer: papai é um assalto. Ele [bandido] pegou o celular da minha filha. Meu marido lutou com ele e levantou o braço dele para nos defender, só que existiam mais dois assaltantes armados que atiraram nele”, detalhou a doméstica.

Um tiro atingiu a coxa e outro próximo ao tornozelo, que quebrou em várias partes o osso da perna do trabalhador. Os bandidos fugiram com o celular e não foram localizados.

Na terça-feira (4), Adielson Silva da Silva recebeu um procedimento de estancamento dos ferimentos. Agora ele aguarda uma cirurgia de enxerto ósseo que não tem previsão para ocorrer.

De acordo com a esposa, o marido chora de dor todos os dias e mal consegue comer.

“Queremos a transferência dele para o Hospital Alberto Lima, mas não tem previsão de liberação de leitos lá, está lotado. Mas, meu marido sofre muito. O ideal seria ele receber a cirurgia lá e a gente levar ele pra cuidar em casa, mas eles nem dão previsão pra gente. Estamos tendo que comprar remédios e insumos porque aqui não tem. Por favor, nos ajudem”, pediu Elizangela.