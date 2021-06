Concurso público da Alap é retomado após duas suspensões

A prova discursiva foi marcada para o dia 15 de agosto. Foto:

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) anunciou, nesta segunda-feira (31), a retomada do concurso público que vem se arrastando desde 2019, e foi suspenso duas vezes durante a pandemia. O presidente da Alap, Kaká Barbosa (PL), publicou o novo edital no site da instituição. Clique aqui para ler.

O edital define para o dia 15 de agosto as provas discursivas de analista e advogado legislativo. O resultado preliminar deve ser divulgado até o dia 1º de outubro, e o final até o dia 24 de novembro.

O resultado final das provas de Peça Processual ou Parecer para Advogado Legislativo será no dia 6 de janeiro de 2022, quando também ocorre a publicação do resultado preliminar da prova de títulos.

Nesta fase do concurso de vagas de nível superior, cerca de 1,1 mil candidatos estão participando.

“Cerca de 40% deles moram em outros estados. Por isso, temos essa preocupação porque as pessoas precisam comprar passagens aéreas”, comentou o presidente da comissão organizadora do concurso, o deputado estadual Paulo Lemos (Psol).

Para os candidatos de nível médio o concurso já foi encerrado, mas eles só serão chamados para tomar posse após a homologação do resultado final do concurso, marcado no novo edital para 21 de janeiro do ano que vem.

No total, a Alap abriu 129 vagas com salários de até R$ 11 mil. É o segundo concurso público em quase 40 anos de existência do Legislativo.