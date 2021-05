Conselheiro volta a responder ação por devolução de dinheiro

Desembargador Carmo Antônio suspendeu decisão que considerou crime prescrito em processo contra o conselheiro e ex-deputado Regildo Salomão

Por SELES NAFES

Depois de ter vencido um processo de uma década no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação penal derivada da antológica Operação Mãos Limpas, de 2010, o conselheiro de contas e ex-deputado estadual Regildo Salomão já comemorava também uma decisão de primeira instância na esfera cível. A sentença o livrou de uma possível condenação para devolver dinheiro aos cofres do Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas um balde de água fria viria no último dia 14, quando o desembargador Carmo Antônio de Souza, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), decidiu suspender a decisão que considerou prescrito o crime de improbidade administrativa que consta na denúncia contra Regildo.

A decisão que beneficiou Regildo foi da 3ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá. O Ministério Público do Estado, autor da ação, ingressou com um agravo no tribunal afirmando que duas decisões no processo também tiraram do MP a oportunidade de réplica, ou seja, de se posicionar sobre as alegações da defesa de Regildo.

O conselheiro de contas é acusado de ter recebido do TCE, sem justificativa, R$ 50 mil há mais de 13 anos. Em valores de hoje, o montante ultrapassa os R$ 250 mil. Em março deste ano, a 3ª Vara Cível considerou o crime prescrito.

O MP alega que as decisões afetaram o trâmite processual, e pediu uma liminar para que a prescrição seja suspensa e Regildo volte a ser processado. O desembargador concordou com o pedido do autor da ação.

“De acordo com as questões apontadas reconheço presentes na decisão combatida elementos a macular sua eficácia, dada a violação ao contraditório e o aparente confronto entre o entendimento dominante a respeito dos temas enfrentados e a decisão agravada”, comentou o desembargador ao conceder a tutela antecipada.