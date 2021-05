Corpo é encontrado enterrado com mãos e pés amarrados

No local, distante 21 km de Macapá, a perícia recolheu cartuchos de pistola calibre ponto 40. (Foto: Polícia Civil)

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O delegado Luiz Carlos, titular da Delegacia de Homicídios, busca identificar um cadáver encontrado com mãos e pés amarrados, enterrado numa cova rasa, às margens da BR 156, distante 21 km de Macapá. A Polícia Civil foi chamada por moradores da região que sentiram um forte odor e perceberam urubus sobrevoando o local.

Equipes da Polícia Científica e militares do Corpo de Bombeiros deram suporte à ocorrência. O corpo foi desenterrado na quinta-feira (20) e removido para o instituto médico legal.

A polícia científica constatou que o homem foi morto com tiros no peito e na região do pescoço há pelo menos cinco dias. Com o estado de putrefação avançado do corpo, o rosto estava desfigurado, não sendo possível identificar e nem estimar a idade da vítima, que vestia camisa branca e bermuda jeans.

No local a perícia recolheu cartuchos de pistola calibre ponto 40.

“É m local afastado de Macapá, mas muito próximo da estrada. O que percebemos é que ele foi morto no local em que foi enterrado, em um declive, e como não estava em uma área profunda, rapidamente ficou exposto. A gente estima que essa morte ocorreu há não mais que uma semana. Aparentemente o corpo tem uma tatuagem no braço direito, porém, vamos ter essa informação de forma mais precisa com o laudo necroscópico, assim como outros sinais identificadores”, explicou o delegado.

A Polícia Civil pede a quem estiver com um familiar desaparecido em um período de no máximo 15 dias que procure a delegacia.