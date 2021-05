Criminoso rouba moto pra fugir de executores, mas é alcançado e morto

Leandro Serra Moreira foi encontrado pelos policiais do 2º Batalhão já sem sinais vitais. (Foto: Olho de Boto)

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (18) na zona norte de Macapá. O crime aconteceu por volta de 21h30, no bairro Infraero I.

Leandro Serra Moreira foi encontrado pelos policiais do 2º Batalhão já sem sinais vitais, caído em um trecho escuro da rua Brigadeiro Araripe. O Samu foi quem confirmou o óbito.

Próximo ao corpo estava uma motocicleta que ele havia acabado de roubar para fugir de dois homens que o perseguiam.

O dono do veículo contou à polícia que estava parado na rua esperando uma pessoa, momento em que surgiram dois homens correndo em sua direção. Um deles era Leandro, que exigiu a motocicleta e um capacete, já o outro suspeito apontou uma arma de fogo em direção ao dono da moto e mandou ele correr.

“Não reagi, entreguei a motocicleta e corri muito, já na outra esquina eu ouvi os disparos. Parei, peguei meu celular e pedi ajuda à Polícia Militar”, disse o dono da moto.

A Polícia Civil apurou que Leandro estava sendo procurado por membros de uma facção criminosa, ele já havia sido cercado pelos criminosos em um campo de futebol que fica nas proximidades do local do crime, e em outra ocasião na casa onde ele morava, localizada no mesmo bairro. Desta vez, ele foi perseguido até ser atingido com três tiros de pistola calibre .40. Os atiradores não foram identificados.

“Segundo informações da família, o rapaz já vinha sendo procurado por dois indivíduos desconhecidos. Já tinham ido a casa dele duas vezes, ido ao campo de futebol que ele frequentava e não o tinham achado. [No dia da ocorrência] já tinham ido a casa dele e ameaçado todo mundo, só que acabaram encontrando a vitima na rua, então já tinha gente atrás dele pra matar”, disse o delegado Dante Ferreira.

O Sgt Ralph Willian, que atendeu a ocorrência, reconheceu Leandro como sendo um dos envolvidos na morte de um entregador, assassinado anos atrás no bairro Infraero I, nas proximidades da rodovia Norte-Sul, após entregar uma pizza ao bando que Leandro fazia parte, na época ele era menor.