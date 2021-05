Criminoso violento morre em confronto após assaltos em série

O vídeo de um dos assaltos mostra como o criminoso agia com violência

Na manhã de domingo (23), dois homens armados assaltaram um mini-box no Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá, e um posto de combustíveis localizado na Avenida 13 de Setembro com a Rua Hildemar Maia, na zona sul. O Batalhão de Operações Especiais (Bope), que atendeu a ocorrência, conseguiu encontrar o veículo azul usado na ação e os criminosos no Residencial Açucena, zona sul de Macapá.

No vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento do Bairro Goiabal, é possível ver toda a ação dos criminosos, que levou cerca de dois minutos: os dois homens saem do veículo, entram no local e rendem o proprietário que está no caixa; mesmo entregando o dinheiro e pertences, a vítima é agredida com coronhadas e tem uma arma apontada para a cabeça o tempo todo.

O Bope intensificou as buscas e encontrou os assaltantes. Ao ver a equipe se aproximar, um dos infratores sacou uma arma e apontou contra os policiais que dispararam e atingiram Valdinei Santos de Moraes. O serviço de emergência foi chamado e confirmou o óbito. Com ele, foi encontrada a arma do crime e o celular da vítima que foi assaltada no Goiabal.

Alguns indivíduos que estavam com Valdinei fugiram, porém, um deles foi detido pelos policiais. Diego dos Santos Cordovil confessou que participou dos dois assaltos como motorista do veículo azul.

Diego foi apresentado no Ciosp do Pacoval para providências.