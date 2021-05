Criminosos agridem moradores durante assalto em Macapá

Horas depois, um dos suspeitos foi preso por uma equipe do 2º Batalhão no conjunto Macapaba II. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Na tarde de segunda-feira (17) moradores de uma residência na zona norte de Macapá viveram momentos de terror. Dois homens armados invadiram a casa, renderam as vítimas e agrediram com chutes, socos e coronhadas em busca de um cofre que não existia no imóvel.

A dupla fugiu do local em um carro preto, roubando uma maleta com joias, 5 celulares e mais de R$ 100. A ação criminosa ocorreu na Avenida Ana Maria Gomes da Costa, no bairro Jardim Felicidade II.

As vítimas disseram à polícia que os bandidos eram extremamente violentos, que, além de serem espancadas com a coronha de um revólver, tiveram a arma apontada contra a cabeça por um dos assaltantes que, a todo instante, ameaçava atirar. Em um momento o gatilho foi acionado, mas a arma não funcionou.

Horas depois, um dos suspeitos foi preso por uma equipe do 2º Batalhão no conjunto Macapaba II. De acordo com a PM, Lucas Cordeiro de Souza, de 26 anos, seria o condutor do carro usado no roubo.

Dentro do veículo apreendido, os militares encontraram uma quantia de R$ 128,00 e duas camisas, uma de cor amarelo e a outra azul, reconhecidas pelas vítimas como sendo as mesmas que os dois assaltantes vestiam no momento do crime.

Ainda segundo a polícia, Lucas teria confessado a participação no roubo e ainda apontou um homem conhecido como Júnior como sendo o comparsa, que teria ficado com os objetos roubados. A polícia fez buscas no endereço indicado pelo suspeito, mas não obteve êxito na procura e mais ninguém foi capturado.

Diante das evidências, Lucas foi conduzido para o Ciosp do Pacoval.