Curado da covid-19, Waldez retorna ao trabalho presencial

Góes cumpria quarentena de covid-19 desde o dia 16 de maio.

Compartilhamentos

O governador do Amapá, Waldez Góes, testou positivo para o novo coronavírus no dia 16 de maio e desde então cumpria o isolamento e os protocolos sanitários. Nesta sexta-feira (28), após exame RT-PCR, Góes foi liberado da quarentena.

“Estou de posse do meu teste RT-PCR, cujo resultado é não detectável para covid-19. Cumpri o isolamento conforme todas as orientações médicas e, estando curado, fui liberado para retomar minhas agendas presenciais”, escreveu nas redes sociais.

Durante o período de quarentena, o governador cumpriu suas atividades à frente do Executivo amapaense por teletrabalho.

Além de reuniões frequentes por videoconferência com a equipe de governo, ele também participou de agendas nacionais e internacionais por meio das ferramentas.

“Agradeço a Deus, minha esposa Marilia e nossos filhos que me deram todo o apoio necessário neste período. Quero agradecer também a todos que me incluíram em suas orações ou que mandaram mensagem carinhosa durante o meu período de recuperação”, disse na mensagem.

O primeiro compromisso presencial do governador Waldez Góes já será neste sábado, 29, onde ele acompanha em Santana, o embarque das cestas do programa Comida em Casa e ajuda humanitária para as vítimas das enchentes em Laranjal e Vitória do Jari. Waldez Góes disse que sempre esteve atento ao trabalho de assistência social que as equipes do Governo desenvolvem na região.