D2: O desabafo dos idosos que passaram a madrugada no frio e na chuva

Floripes, de 64 anos, intubada duas vezes, passou a madrugada no frio à espera da D2 atrasada. Desorganização foi a palavra mais usada pelos idosos

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante a pandemia, Floripes Amaral Américo, de 64 anos, foi intubada duas vezes com covid-19 no Hospital Universitário (HU). Após muitas complicações causadas pela doença, ela venceu o vírus. Nas últimas semanas, no entanto, a luta passou a ser outra: conseguir ser vacinada.

Foram cerca de duas semanas de espera pela D2 da CoronaVac após a data combinada e, nada de vacina. Quando soube da aplicação destinada ao público acima de 64 anos que está com a imunização atrasada, ela se apressou.

Entre 0h e 1h da madrugada, pegou seu travesseiro e correu para a calçada da Igreja Jesus de Nazaré. Lá, ela enfrentou chuva, frio e correu risco de pegar uma pneumonia porque ainda está com baixa imunidade. Por volta de 9h, ela finalmente recebeu o imunizante.

“Falta planejar. A prefeitura está perdida. Sei que faltam vacinas em todo o Brasil, mas se só tem 300 doses pra cá, porque deixar 2 mil esperando a madrugada toda? Apanhamos chuva porque não vieram abrir a quadra. É uma falta de respeito com o povo. Nós votamos para melhorar, mas tá piorando, colocam pessoas que não tem noção de planejamento”, desabafou.

Questionada sobre se apesar da indignação ela estava aliviada por receber a D2, Floripes surpreendeu.

“Não estou aliviada porque sou macapaense, eu vejo meus amigos de infância da minha idade que moram nesse bairro e que não conseguiram se vacinar”.

Desde o dia 21 de abril, Lenilda Santana, de 65 anos, aguardava para receber a D2. Exausta, a profissional de educação falou o que sentia.

“Indignação. Não é brincadeira não, a gente fazer madrugada aqui, na chuva, olha o tanto de gente que tá lá fora. E outra coisa, por que essa vacinação não começa às 7h da manhã? Todas capitais são assim, só aqui é 9h, meu Deus”.

Depois de conversar com a reportagem, ambas foram para casa carregando os acessórios que foram fiéis escudeiros na madrugada: cadeiras, guarda-chuvas, travesseiros e garrafa térmica.

Nesta terça-feira (11), a vacinação começou 1h antes da hora prevista. A prefeitura de Macapá informou que a Secretaria Municipal de Saúde tinha em seu estoque 1,3 mil doses da vacina CoronaVac para a ação de hoje.

Foram 200 doses destinadas a cada ponto de drive-thru e 300 doses para vacinação na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

A PMM aguarda a chegada de nova remessa do imunizante para seguir o plano de imunização.