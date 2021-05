Decisão dobra carga horária de sociologia e filosofia no ensino médio do Amapá

O presidente do sindicato da categoria diz que a decisão mudará para melhor o ensino. (Foto: Marco Antônio P. Costa)

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Sociólogos amapaenses comemoram a vitória em uma luta que travam há 11 anos no Amapá. Nesta última terça-feira (18), o diário oficial do Estado publicou a resolução do Conselho Estadual de Educação que aumenta a carga horária de sociologia e filosofia no ensino médio amapaense de uma para duas horas-aula semanais.

Trata-se de uma das principais bandeiras que os sociólogos amapaenses tiveram desde que fundaram o seu sindicato, o Sindseap.

Os profissionais das ciências que estudam as sociedade, argumentam que ter apenas uma hora aula por semana, ou seja, cerca de 10 aulas por bimestre e 40 aulas por ano letivo, na concepção da categoria, prejudica bastante a qualidade do ensino.

O presidente do Sindseap, Adaelson Faria, de 44 anos, explicou que a decisão mudará para melhor o ensino, tanto para alunos, quanto para os professores.

“Imagina que temos 10 aulas por bimestre e que cada bimestre tem que ter obrigatoriamente três instrumentos avaliativos, na prática o professor fica com 4 ou 5 aulas para trabalhar o conteúdo da disciplina. Fica inviável, por exemplo, passar um vídeo e aprofundar na análise crítica, a reflexão que a sociologia necessita para o desenvolvimento do aluno. Essa mudança, fruto da luta da categoria, irá trazer um grande ganho para a educação estadual e para a sociedade como um todo”, declarou Adaelson Faria.

Distorções

A conquista se deu após uma Ação Civil Pública que o sindicato provocou junto ao Ministério Público Estadual (MPE-AP) e às diversas intervenções junto ao Conselho Estadual de Educação.

Adaelson contou que, por diversas vezes, foram encontradas na educação estadual distorções quando se trata do ensino da sociologia. Por exemplo, professores com outras graduações como pedagogos, historiadores e até o emblemático caso de um professor de educação física que estava ministrando aulas de sociologia o que, certamente, prejudicava por completo a qualidade do conteúdo repassado aos alunos.

Sobre a nova situação, o Sindseap comemorou o reconhecimento da importância das duas disciplinas com perfil mais humanístico.

“A sociologia é uma disciplina que desenvolve o senso crítico do aluno. A ênfase maior da sociologia é tentar fazer com que o estudante consiga, dentro das suas percepções políticas, compreender a sua realidade social. Não é à toa que alguns grupos são contra o ensino de sociologia, porque não gostariam de ter uma sociedade esclarecida”, finalizou Adaelson.