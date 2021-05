Dia das Mães deve movimentar R$ 30 mi no comércio de Macapá, diz pesquisa

Segundo o estudo, vestuário e sapatos e bolsas estão entre as preferências dos consumidores.

O Dia das Mães, próximo domingo, 9 de maio, deve movimentar cerca de R$ 31 milhões em compras no Comércio do Amapá, sobretudo em Macapá. A estimativa é do Instituto Fecomércio, que realizou pesquisa de intenção de compras sobre as preferências do consumidor para esta data.

O estudo, feito em abril, levantou que 83% dos macapaenses devem presentear no dia das mães. Dos entrevistados, 46% quer comprar pelo menos 1 presente, 36% pretende comprar 2 e 15% deseja comprar até 3 presentes.

Esses números traduzem, segundo o Instituto, que não será apenas a homenageada que irá receber presente, já que nesta data, também, é bastante comum presentear esposas, avós, sogras e outras mulheres do núcleo familiar.

Os produtos mais procurados devem ser itens de perfumaria (40%), vestuário (38%); sapatos/bolsas (17%), cesta temática (14%) e joia e relógio (14%).

Para adquirir os presentes, 38% dos macapaenses devem gastar até R$ 100. Outros 32% vão desembolsar entre R$ 101 e R$ 200. Já os que desejam gastar entre R$ 201 até R$ 300 somam 13%. As compras acima de R$ 500 correspondem a 15% das expectativas. O ticket médio por presente será de R$ 140.

A forma de pagamento mais apontada foi de pagamento à vista com dinheiro ou cartão de débito (65%). As compras parceladas no cartão de crédito representam 31% de intenção, e 4% deseja comprar no crediário/carnê.

O lojas de shopping center receberão a maior parcela de consumidores, apontado como local de preferência por 47% dos entrevistados, o centro comercial aparece em segundo lugar (38%); lojas de bairro e galerias (21%); 19% irão encomendar o presente e 15% comprou pela internet.

Foto de capa: Maksuel Martins