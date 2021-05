DTE faz 2ª grande apreensão de grupo criminoso

A primeira apreensão ocorreu em abril

Por LEONARDO MELO

Policiais civis e uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA) apreenderam uma grande quantidade de crack, nesta quinta-feira (20). A droga pertencia ao mesmo grupo que perdeu 65 kg em outra operação contra o tráfico de drogas, em abril.

Hoje. a operação foi novamente comandada pelo delegado Sidney Leite, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), da Polícia Civil do Amapá. A droga, cerca de 42 kg, estava escondida no tronco de uma árvore na margem de uma localidade ribeirinha no Rio Espera, em frente à cidade de Macapá. Um jovem que estava no local fugiu ao perceber a chegada da lancha da polícia.

No dia 27 de abril, a DTE encontrou a primeira grande quantidade de crack do grupo em uma casa num condomínio do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá. Duas pessoas foram presas.

“Ao todo, foram 107 quilos de crack apreendidos em menos de um mês e que pertenciam ao mesmo grupo criminoso”, comentou Leite.

O delegado acredita que novas apreensões irão ocorrer nos próximos dias derivadas do mesmo inquérito que apura a atuação do grupo de traficantes no Amapá.