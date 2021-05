Dupla invade bar, fere mulher e mata jovem a tiros

Homicídio ocorreu em um bar que funciona no pátio de uma casa em uma área de pontes

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar do Amapá procura por dois criminosos que mataram um jovem de 23 anos com tiros na cabeça, na noite de sexta-feira (30), no Bairro Remédios 2, em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá.

O crime aconteceu no pátio de uma casa onde funciona um bar. Uma mulher de 36 anos também foi atingida.

Segundo o tenente Ângelo Silva, do 4° BPM, a dupla chegou por volta das 21h e entrou no imóvel, localizado na área de ponte da Rua Machado de Assis com Avenida Porailho de Melo, e disparou várias vezes em direção ao grupo que estava reunido.

Após o atentado, os assassinos fugiram em direção à Rua Salvador Diniz e roubaram uma motocicleta. O veículo foi recuperado pela PM minutos depois no Bairro Central da cidade.

Lucas Menezes de Oliveira foi a óbito no local. Samaia Menezes de Matos foi levada com um ferimento no peito ao Hospital Estadual de Santana por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Seu estado de saúde é estável.

A PM informou que as duas vítimas não têm passagens pela polícia.