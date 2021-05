Em 2 meses de vacinação, Amapá só tem 11% da população imunizada

Estado recebeu hoje lote com 3 mil doses. O município que mais vacinou é também o que encontra maior dificuldade para se organizar

Compartilhamentos

O Amapá recebeu hoje (11) um novo lote de doses da vacina da Pfizer, e anunciou que apenas agora ultrapassou os 11% da população imunizada desde que a vacinação começou, há pouco mais de dois meses.

O município que mais vacinou até agora foi Macapá por uma lógica populacional, mas é a cidade que mais tem encontrado dificuldade para organizar o atendimento, especialmente de idosos.

Até agora, o governo do Amapá recebeu 205,1 mil doses, distribuiu 189,2 mil, e foram aplicadas 139,7 mil doses. A primeira dose foi ministrada a 97,7 mil pessoas, ou seja, 11,33% da população do Estado. Com a 2ª dose, foram apenas 42 mil pessoas, o equivalente a 4,87%.

Nesta segunda-feira, o governo recebeu o segundo lote da Pfizer com 3.510 doses. Os imunizantes serão usados na vacinação de moradores de Macapá e Santana, as duas cidades com capacidade de manter o produto em -70 graus, o recomendado pelo Ministério da Saúde e a fabricante Biontech.

Macapá receberá 2.334 doses e Santana 996.