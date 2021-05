Em Pedra Branca, profissionais da educação são vacinados contra a covid

Professores de sala de aula e pessoal de apoio estão sendo vacinados

Na última sexta-feira (28), a prefeitura de Pedra Branca do Amapari, município a 180 km de Macapá, iniciou a vacinação contra covid-19 para profissionais da educação básica da rede do município. O público alvo são os trabalhadores na ativa na faixa entre os 50 e 59 anos, que atuam em escolas e na Secretaria de Educação.

“É um dia muito importante porque conseguimos avançar no processo gradual de retorno à normalidade, e um passo crucial para a segurança de educadores, profissionais da educação e alunos quando chegar o momento da volta das aulas presenciais”, explicou a prefeita Beth Pelaes, ressaltando que a prioridade, neste momento, é a vacinação de profissionais que estão trabalhando.

A vacinação está ocorrendo na UBS de Pedra Branca do Amapari, no bairro centro. Estão sendo imunizados professores, diretores e pessoal de apoio que trabalha diretamente nas unidades de ensino. É necessário a apresentação de documento oficial com foto, cartão do SUS e cartão de vacina.

Ainda segundo a gestora, “esta fase da campanha de imunização contra a Covid reforça a convicção de que a educação é essencial para garantir uma possibilidade de um futuro melhor para esta geração de crianças e de jovens matriculados nas escolas municipais e estaduais”.