Empresário foi morto por amigo em crime passional, diz polícia

Jackson Ferreira dos Santos, que era amigo da vítima, é procurado pela polícia. Ele teria se envolvido amorosamente com a ex-esposa de Israel Faria dos Santos, de 38 anos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá acredita ter elucidado o assassinato do empresário do ramo de açaí, Israel Farias dos Santos, de 38 anos, morto a tiros na frente dos filhos na noite do último dia 5 de maio, em uma praça do Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá. A vítima era proprietária de várias batedeiras de açaí na capital.

Nesta terça-feira (11), a polícia divulgou uma foto e o nome do principal suspeito: Jackson Ferreira dos Santos, de 37 anos, vizinho e amigo da ex-esposa da vítima. Ele, que agora é considerado foragido de justiça, é o dono da borracharia localizada em frente à casa da ex-companheira de Israel.

Além de ter confirmado a autoria do homicídio, a polícia também acredita ter desvendado a motivação, que seria passional.

O crime tem o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, à frente das investigações. Segundo ele, Israel não aceitava a separação e nem que a ex-companheira se relacionasse com outra pessoa. Mas, ela já se relacionava e Jackson era a pessoa.

“O investigado era um amigo da família. Temos elementos suficientes para atribuir a autoria dos disparos a Jackson. A razão seria passional. O autor estaria tendo um envolvimento amoroso com a ex-companheira de Israel”, resumiu o delegado.

Triângulo amoroso

Israel foi casado por 19 anos com a ex-esposa, com quem teve 3 filhos, duas mulheres, de 18 e 5 anos, e um menino de 3 anos – as duas crianças presenciaram o assassinato. O casal estava separado havia 6 meses. Ela não queria mais reatar e até conseguiu uma medida protetiva contra Israel, contudo, por causa dos filhos, o contato entre eles acabava ocorrendo.

Segundo as investigações, Israel então começou a desconfiar da proximidade acentuada do amigo Jackson, que era muito conhecido das duas famílias. A polícia confirmou que as desconfianças de Israel eram verdade: mesmo casado, Jackson se envolveu amorosamente com a ex-esposa de Israel.

Ela contou em depoimento que em setembro de 2020 foi agredida por Israel. Jackson, que morava do outro lado da rua, onde administrava a sua borracharia, interviu na situação, com ajuda de um funcionário. Ali, começou uma rivalidade entre os amigos e as desconfianças de Israel.

O empresário do ramo de açaí teria chegado a conversar com a esposa de Jackson sobre um possível envolvimento da sua ex-esposa com o dono da borracharia – o que teria acirrado ainda mais os ânimos entre os dois.

Na noite do crime, Israel pegou os filhos mais novos para comer churrasquinho na praça onde foi assassinado. O carro que Jackson teria usado para chegar e fugir do local, uma Saveiro de cor vermelha, é do ex-cunhado de Israel, irmão da ex-esposa.

Segundo a polícia, Jackson pegou o carro emprestado e após cometer o homicídio, estacionou nas proximidades da borracharia, pediu para sua filha entregar a chave ao dono e não foi mais visto.

Jackson está com a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amapá. Para a polícia, agora ele é um foragido de Justiça. O delegado Ferraz pede a ajuda da população para encontrá-lo. Informações sobre o paradeiro do foragido podem passadas pelo Disk-Denúncia da Delegacia de Homicídios, através do número (96) 99170-4302, que também é o WhatsApp.