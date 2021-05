Equipe de saúde usa jangada para vacinar comunidade isolada

DESAFIO COM A CHEIA DOS RIOS

Os profissionais atravessam um rio se equilibrando em cima de uma jangada improvisada.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma equipe médica protagonizou um momento de superação no sul do Amapá ao enfrentar um desafio para vacinar uma comunidade isolada contra a covid-19. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra profissionais de saúde atravessando um trecho de um rio se equilibrando em cima de uma jangada improvisada.

As imagens foram feitas pelos ribeirinhos na última sexta-feira (21) e divulgadas no domingo (23). Elas mostram um médico, um odontólogo, um técnico de enfermagem, uma vacinadora, um motorista e um morador da vila de Travessia, na comunidade de São Pedro, a 95 km da sede de Laranjal do Jari, enfrentando a forte correnteza.

Segundo o secretário de Saúde de Laranjal, Teddy Marcel, o trecho está mais crítico devido a cheia que atinge os rios da região. Os profissionais integram uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

“É a última comunidade de Laranjal do Jari. Tem pelo menos umas dez casas. Mensalmente eles fazem um rodízio e vão em todas as comunidades, essa é uma das mais distantes”, detalhou.

O secretário lembrou ainda que os profissionais enfrentaram os desafios para levar a 2º dose de vacina contra a covid-19 para idosos e pessoas com comorbidades, além de atendimento médico e odontológico. Ao todo foram 31 atendimentos.

Até o último domingo (23), o boletim informativo da covid-19 no Amapá apresentava 110.403 casos confirmados, 3.246 em análise laboratorial, 85.766 pessoas recuperadas e 1.657 óbitos. Foram aplicadas 171.114 doses em todos os 16 municípios do estado. A taxa de imunização é 13,74% para a primeira dose da vacina.