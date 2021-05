Escola do Exército abre 440 vagas

Inscrições começaram ontem (11) e vão até junho. Haverá provas em Macapá

Compartilhamentos

Começaram nesta terça-feira (11) as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 2021 (EspCEX). Até o dia 14 de junho, é possível confirmar a participação no processo seletivo pagando uma taxa de R$ 100 ou requerendo a gratuidade até o dia 14 de maio.

No total, foram abertas 440 vagas e as provas serão realizadas em todas as regiões, inclusive em Macapá, Belém (PA), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Em Macapá, os exames serão feitos no Comando de Fronteira e 34º Batalhão de Infantaria de Selva (34º BIS).

Entre os requisitos exigidos, é preciso ser brasileiro nato e ter CPF, ter no mínimo 17 e no máximo 22 anos até o dia 31 de dezembro de 2022.

É preciso ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio, não ter união estável ou ser casado, e não ter filhos.

Para mais informações, se inscrever ou ler o edital basta CLICAR AQUI