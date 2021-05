Esposa denuncia e homem é indiciado por zoofilia

Investigado pela delegada Lívia Pontes, caso aconteceu no mês de março deste ano, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 34 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá após sua esposa denunciar que o flagrou praticando zoofilia com uma cadela da raça pitbull. O caso aconteceu no mês de março deste ano, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Segundo a delegada Lívia Pontes, da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente, a companheira do acusado já havia notado que a cadela de estimação da família mudava de comportamento quando seu dono ingeria bebida alcoólica.

Desconfiada, ela decidiu observar. Após o marido passar o dia bebendo a mulher fez o flagrante.

“Ele estava ajoelhado, introduzindo o pênis na boca do animal, que tem o estigma de ser perigoso, mas que, naquela situação, estava completamente indefeso”, detalhou a delegada.

Mesmo chocada, a companheira acionou a Polícia Militar, mas o infrator fugiu. A mulher então procurou a delegacia onde foi instaurado procedimento.

“Ele alegou que tinha abusado no consumo de bebida alcoólica, mas que se lembrava do que tinha acontecido, confessou e se mostrou arrependido”, acrescentou a delegada.

Ele responderá pelo crime de maus-tratos que pode ser de multa, reclusão de 2 a 5 anos e perda da guarda em caso de condenação.

Esta ocorrência de zoofilia [envolvimento sexual de humanos com animais] é uma das mais diversas entre os dados estatísticos dos quatro primeiros meses do ano de 2021, referentes ao crime de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais de estimação, silvestres ou domesticados, nativos ou exóticos.

Em Macapá, 65 boletins de ocorrências foram registrados; 24 inquéritos policiais foram instaurados e 17 indiciamentos foram realizados neste período.

Os números foram repassados no encerramento do “Abril Laranja”, mês de prevenção contra a crueldade animal.

“A gente conseguiu melhorar um pouco a questão da subnotificação de casos de maus-tratos. Em 2018, por exemplo, foram 24 ocorrências, mas a gente sabe que as vezes num dia as ONGs atendem muito mais pedidos de socorro do que isso. No ano seguinte [2019], a gente conseguiu aumentar pra 55 e este ano [2021] a gente encerrou os 4 primeiros meses com 65 ocorrências. No entanto, a gente ainda tem conhecimento que é um número abaixo do que na realidade acontece. As pessoas ainda relutam em registrar ocorrência, mas podem ajudar”, esclareceu Lívia Pontes.

Ela informa que denúncias de crimes contra animais podem ser feitas na delegacia mais próxima, que o caso será levado até o conhecimento do órgão especializado. Informações também podem ser passadas pelo site da Polícia Civil, onde é possível registrar um Boletim de Ocorrência. Há ainda a opção de entrar em contato pelo número (096) 98148-7378.