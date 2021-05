Estado de saúde de ex-deputado é grave

Eider Pena estava se recuperando de covid-19 quando contraiu malária

Por SELES NAFES

O ex-deputado estadual Eider Pena (PSD), de 61 anos, está internado em estado grave na UTI do Hospital São Camilo, em Macapá. Ele ainda estava se recuperando da covid-19 quando recebeu o diagnóstico de malária. O caso é considerado grave.

O Portal SelesNafes.Com apurou que ex-parlamentar chegou a ter uma parada cardíaca de 3 minutos durante a realização de uma tomografia, mas foi reanimado pela equipe médica. Internado há menos de uma semana, ele tem lesões graves consolidadas nos pulmões, segundo informaram amigos próximos consultados pelo portal.

Eider Pena exerceu três mandatos de deputado estadual e foi muito ligado ao agronegócio, mas, depois da Operação Eclésia, de 2012, decidiu continuar na política apenas nos bastidores, e repassou a missão de ter mandatos para a esposa, Edna Auzier, que finaliza o segundo mandato no ano que vem.

Em função da Operação Eclésia, ele passou a responder a vários processos nos âmbitos penal e cível. Um deles resultou na prisão de Eider, em 2019, para o início do cumprimento da pena de 4,6 anos por desvio de R$ 770 mil dos cofres da Assembleia Legislativa do Amapá.

Em novembro do mesmo ano, ele ganhou o direito de aguardar o último recurso em liberdade, após novo entendimento do STF sobre a prisão em 2ª instância. Nos últimos meses, no entanto, Eider acumulou vitórias em alguns processos e lançou a filha como candidata à vereadora de Macapá, no ano passado. O projeto não foi bem sucedido.

Amigos e parentes criaram uma corrente de orações e aguardam novos exames que irão apontar se ele está reagindo ao tratamento.