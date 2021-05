‘Estão vivos e juntos’, diz mãe de um dos meninos desaparecidos em Calçoene

Familiares e moradores continuam procurando pelos meninos desde que as buscas oficiais foram encerradas. Parentes pediram doações

Por SELES NAFES

A mãe de um dos meninos desaparecidos no município de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá, disse na sexta-feira (30) que acredita que os garotos continuam vivos e juntos no meio da selva, desde que se perderam há 23 dias.

“A força é maior e a fé é maior ainda, que logo vamos estar com essas crianças de volta aqui na cidade, com meu filho aqui do lado”, disse Edneide Siqueira de Jesus, mãe de Renato Siqueira, de 13 anos.

Renato e Fabrício Oliveira, de 14 anos, desapareceram no dia 8 de abril quando entraram na mata para retirar açaí. Cinco dias depois, as equipes de buscas encontraram apenas a cadela que acompanhava os meninos.

No último dia 26 de abril, as autoridades do Amapá anunciaram o fim oficial das buscas depois de quase três semanas de trabalho. Mais de 50 militares do Exército, Corpo de Bombeiros, PM e do GTA estiveram envolvidos na missão que chegou a encontrar pegadas, rastros e galhos quebrados, mas depois de dias sem novidades o comando do CBM afirmou que não havia mais fatos novos que pudessem gerar a continuidade das buscas na área que é considerada bastante hostil, especialmente pela presença de animais selvagens.

Desde que as buscas oficiais foram encerradas, parentes e moradores continuam procurando pelos meninos e pediram ajuda financeira e alimentos para dar suporte às novas equipes da cidade.

Num depoimento gravado para a equipe do senador Randolfe Rodrigues e do deputado estadual Dr Victor, ambos da Rede, a mãe de Renato falou que acredita que os meninos estejam vivos e que, apesar de se conhecerem há pouco tempo, eles não iriam abandonar um ao outro.

“Garotos que se conheceram há pouco tempo, mesmo assim acredito que eles estão juntos. Um não ia largar o outro em nenhum momento. As famílias em nenhum momento perderam a esperança”. Assista na íntegra o depoimento emocionado de Edneide.