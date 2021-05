Ex-deputada é condenada a devolver dinheiro ao Senai

Dinheiro teria sido desviado com a compra superfaturada de lanches de alunos.

Por SELES NAFES

A ex-deputada federal Josi Araújo (Podemos) foi condenada pela 3ª Vara Cível de Macapá a devolver dinheiro para o Senai. A decisão, que cabe recurso, foi do juiz Ernesto Colares em ação movida pela própria instituição de ensino profissionalizante. Pela decisão, Josi terá que desembolsar R$ 251,1 mil em valores que ainda precisarão ser atualizados em 1% ao mês, a partir da citação dela sobre a sentença.

O Senai afirma na ação que Josi, quando era presidente da Federação das Indústrias do Amapá (Fieap), entre 2012 e 2013, autorizou a contratação sem licitação de uma empresa para fornecer lanches aos alunos. Durante uma auditoria, a Controladoria Geral da União (CGU) constatou que os preços teriam sido superfaturados.

A defesa da ex-presidente e ex-deputada federal se manifestou no processo afirmando que a justiça federal já trata do caso e pediu a extinção da ação. O juiz Ernesto Colares, no entanto, lembrou que a ação cível nada tem a ver com a ação criminal em âmbito federal. Além disso, considerou que a defesa apresentou argumentos frágeis e genéricos, e que toda a materialidade está comprovada nas auditorias do Senai e da CGU.

“A parte requerida (Josi) sequer impugnou os relatórios apresentados, limitando-se, na verdade, apenas a tentativa de protelar o julgamento da causa, suscitando preliminares infundadas”, observou o magistrado.

Josi, que já responde processo por fraude na criação de sindicatos patronais, também foi condenada à pagar pelos custos do processo e os honorários dos advogados do Senai, equivalentes a 10% do valor da causa. Além dela, um ex-diretor do Senai também foi condenado na mesma ação.