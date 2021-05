Ex-prefeita acusada de desviar empréstimos consignados tenta barrar ação

NO INTERIOR DO AMAPÁ

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Desembargadora Sueli Pini negou suspensão da decisão que transformou Belize Ramos em ré no processo. Foto: SELES NAFES

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá, rejeitou recurso da ex-prefeita de Pracuúba, Belize Ramos (PL), que está sendo processada pelo desvio de empréstimos consignados de servidores municipais. A magistrada negou o efeito suspensivo da decisão de primeira instância que aceitou a denúncia contra ela por entender que há indícios mínimos de irregularidades.

Belize Ramos é acusada de desviar R$ 230 mil. O dinheiro foi descontado dos servidores, mas não foi repassado ao Bradesco, que acionou o Ministério Público do Estado. No processo, a ex-prefeita se manifestou genericamente afirmando que o recurso foi usado na ‘manutenção básica do município’.

Belize tenta barrar a ação afirmando que a denúncia não tem fundamentação e que não foram indicados pelo MP quais indícios caracterizam os atos de improbidade por parte dela, o que teria prejudicado a ampla defesa.

Ao analisar a alegação, a desembargadora concordou que não houve a indicação expressa dos indícios, mas isso não teria prejudicado a decisão porque “diversamente do alegado nas razões recursais, tem-se que a instância monocrática evidenciou a presença de elementos probantes mínimos a justificar o recebimento da petição inicial”.

Com essa decisão, o processo continuará tramitando na Vara Única de Amapá, responsável pelos processos de Pracuúba.