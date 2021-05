Ex-servidor acusado de vender testes de covid é denunciado

Ação pede indenização aos cofres do Estado e a perda da função pública

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Estado ofereceu denúncia à justiça contra um ex-servidor da Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) que teria vendido testes rápidos para covid-19, num bairro na periferia de Macapá, no ano passado.

De acordo com a ação, ajuizada no último dia 6 de maio, ele teria cobrado R$ 115 por teste individual, mas para famílias acima de 5 pessoas o valor do exame caia para R$ 100. O valor, dizia ele, incluiria até consultas com um médico cubano que ele levaria no local em data posterior.

O crime teria ocorrido no dia 3 de junho de 2020 no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá. De acordo com a denúncia, baseado em inquérito policial, os kits de testagem rápida teriam sido desviados na Vigilância em Saúde, mas o então servidor, que ocupava um cargo de chefia no órgão, alegou para moradores que o material pertencia a uma clínica privada.

No dia do atendimento aos moradores, o servidor estava com o uniforme e o carro da SVS. Ele teria chegado a receber R$ 800 em dinheiro, mas antes de sair do bairro acabou sendo fotografado por um morador desconfiado e que decidiu questioná-lo. A foto foi anexada ao processo crime.

Em fevereiro este ano, ele foi afastado do cargo e indiciado pela Polícia Civil.

O MP está pedindo a condenação do acusado à perda da função pública e indenização aos cofres do Estado em valores a serem calculados no fim do processo.