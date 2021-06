Exército chega à BR-156 para iniciar obras

Primeiras máquinas chegaram no domingo (30). Foto: Dnit

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Começaram a chegar, neste fim de semana, as primeiras máquinas e equipes do 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército que irão pavimentar um dos lotes do trecho Sul da BR-156, que liga o sul do Amapá ao restante do Estado.

As obras irão se estender entre o KM-21 da BR-210 e a comunidade do Vila Nova, em direção à região do Jari. Nesta segunda-feira (31), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que já autorizou que o Exército construa o acampamento e faça todos os preparativos para o início da obra.

A entrada do Exército na obra foi uma articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), e que tinha sido confirmada pelo novo comandante da corporação, general Paulo Sérgio, último dia 25 de maio.

“Por isto eu vinha tratando já há algum tempo sobre a possibilidade de termos homens e máquinas do Exército trabalhando nas obras da BR-156 no trecho sul – Macapá/Laranjal do Jari. Ter a presença do Exército nos próximos meses tocando a obra, com canteiro montado, significa um grande

avanço para todos nós”, comemorou o senador.

A ideia do 8º BEC é avançar o máximo possível no lote 4 por 61 km, assim que as chuvas forem reduzidas. A patrulha mecanizada que já chegou inclui, inicialmente, caminhões, ambulância e tratores, e começou a chegar em balsas no domingo (30). A primeira etapa do trabalho será o reconhecimento e terraplanagem.

A chegada das máquinas no local da obra foi saudada com festa por moradores às margens da BR-156, que há décadas aguardam pela tão prometida pavimentação do trecho Sul.

O valor da pavimentação a cargo do Exército ainda não foi informado. Os trabalhos devem começar ainda em junho.