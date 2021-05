Exército confirma a Davi que assumirá obras na BR-156/Sul

Senador recebeu informação de que as obras devem começar em junho

Após articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o Exército Brasileiro anunciou nesta terça-feira (25) que irá assumir a pavimentação do trecho Sul da BR-156. Será o lote 4, que começa no KM-21 em direção ao Jari. As obras, que iniciam em junho sob a responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC).

O assunto vem sendo tratado pelo senador a Força desde 2019, mas a pauta avançou com a chegada do general Paulo Sérgio, o novo comandante do Exército.

“O general é um grande conhecedor dos problemas da nossa região, em função de posições ocupadas em nossa terra como, por exemplo, a de chefe do Estado Maior do Comando Militar da Amazônia e, também, por ter sido o comandante do Comando Militar do Norte, em Belém. “Sei que em seu coração, o general Paulo Sérgio leva um pedaço do meu Amapá”, comentou Davi.

A BR-156 é considerada a obra pública mais antiga do Brasil. O comandante do Exército autorizou o 8º BEC, que tem sede em Santarém (PA), a enviar uma missão de reconhecimento da obra de pavimentação da BR 156. O general Sérgio da Costa Negraes, atual comandante Militar do Norte, confirmou o início da mobilização da obra no mês que vem.

O senador acredita que o Exército sempre foi um vetor de segurança, desenvolvimento e assistência às populações.

“Por isto eu vinha tratando já há algum tempo sobre a possibilidade de termos homens e máquinas do Exército trabalhando nas obras da BR-156 no trecho sul – Macapá/Laranjal do Jari. Ter a presença do Exército nos próximos meses tocando a obra, com canteiro montado, significa um grande avanço para todos nós”, completou.