Assista no Episódio 12 do Diário de Bordo

No episódio 12 do Diário de Bordo da Expedição Pedro Teixeira, a equipe comandada pelo jornalista Olímpio Guarany sobe o Rio Amazonas, passando pelo Estreito de Breves, refazendo a jornada do navegador português que ajudou a definir o tamanho da Amazônia. Entre belas paisagens, a equipe se deparou com uma forte tempestade e previsão de muita chuva pelo caminho. Ainda bem que é possível sempre contar com a boa vontade dos moradores ribeirinhos. Acompanhe acima.