O lugar é um resumo dos biomas da Amazônia e protege a água potável que abastece a capital do Pará

No episódio 9 do Diário de Bordo da Expedição Pedro Teixeira, você vai conhecer o Parque Estadual do Utinga, perto da região metropolitana de Belém (PA). O jornalista do Amapá Olímpio Guarany e a equipe que está cruzando o Rio Amazonas por toda a América do Sul, mostram que o lugar é uma espécie de santuário dos vários biomas da Amazônia e mais: é o celeiro da maior parte da água potável que abastece Belém. Assista acima e curta o canal da expedição.