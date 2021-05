Expedição do Amapá parte de Belém e inicia subida do Rio Amazonas

Depois de várias semanas parada em Belém, equipe comandada por Olímpio Guarany retoma aventura

Depois de semanas na capital do Pará, onde a Expedição Pedro Teixeira fez reparos no veleiro e aproveitou para mostrar a história e belos locais históricos, chegou a hora de dizer adeus a Belém. A equipe comandada pelo jornalista Olímpio Guarany começou a subir o Rio Amazonas refazendo o mesmo trajeto do navegador espanhol que ajudou a definir o tamanho do Brasil e da Amazônia. Se Pedro Teixeira tive os recursos de navegação de hoje, não teria enfrentado tantas dificuldades. Acompanhe acima do Episódio 10 do Diário de Bordo.