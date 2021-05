Expedição do Amapá tem encontro emocionante com ribeirinhos

É o Episódio 11 do diário de bordo da expedição que está cruzando a América do Sul pelo Rio Amazonas partindo de Macapá

Um dos momentos mais marcantes para quem está acostumado a fazer o percurso de barco para Belém ocorre na passagem pelo Estreito de Breves (PA), onde é comum ribeirinhos, especialmente mulheres e crianças, se aproximarem das embarcações à espera de doações. Sempre há passageiros que, sabendo que irão se deparar com os ribeirinhos em canoas, já embarcam preparados para arremessar as doações no Rio Amazonas. No episódio 11 do Diário de Bordo da Expedição Pedro Teixeira, a equipe do jornalista Olímpio Guarany fez questão de registrar cenas emocionantes desse encontro com os brasileiros mais amazônicos de todos.