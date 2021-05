Fake news: garotos não foram encontrados; buscas seguem

Informação que circulou sobre nas redes sociais sobre garotos perdidos era falsa; eles continuam sumidos na floresta de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Era falsa a informação que circulou nas redes sociais do Amapá na tarde desta segunda-feira (10) dando conta de que Renato Siqueira, de 13 anos e Fabrício Oliveira, de 14 anos, foram encontrados nas matas de Calçoene, a 370 km de Macapá. Eles continuam desparecidos.

Tanto o Corpo de Bombeiros do Amapá (CBMAP), o delegado da Polícia Civil que acompanha o caso e um vereador de Calçoene, desmentiram a informação.

“Fake, quando for verdade, vamos informar na hora. Vamos rezar para dar certo, mas tem gente que quer fazer as coisas sacaneando. Isso é falta de respeito com as pessoas”, aborreceu-se o vereador da cidade, Socorro Costa (PSD).

No sábado (8) uma equipe de bombeiros foi novamente deslocada para Calçoene, pois novos indícios podem ter sido encontrados, como pegadas, galhos quebrados e uma lona de acampamento.

A ideia das autoridades é que, caso se confirmem os indícios, uma equipe maior de buscas retornará ao local. Nesta segunda-feira, a equipe enviada para o local está sem comunicação, devendo retornar na manhã da terça-feira (11), segundo informou a soldado Amanda Serrano, do Corpo de Bombeiros do Amapá. A informação foi a mesma repassada pelo vereador Socorro Costa.

“O pessoal que encontrou essas pistas voltou com os bombeiros. Eles foram ontem daqui às nove da manhã e ficaram de voltar hoje à tarde, senão só amanhã, mas vem só dois aqui trazer informações. Se realmente for concreto, eles irão pedir reforço. Estou no apoio, acabei de chegar de lá do local de onde partiu a equipe que está no mato”, concluiu Socorro.