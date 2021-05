Famílias afetadas pela pandemia recebem cestas básicas

A iniciativa é resultado da articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), que fez solicitação junto ao presidente da CNI, Robson Andrade.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Nesta sexta-feira (14) a Confederação Nacional de Indústrias, com o apoio do Ministério Público do Amapá, doou 10 mil cestas básicas a famílias de Macapá e Santana, impactadas pela pandemia de Covid-19. A iniciativa é resultado da articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), que fez solicitação junto ao presidente da CNI, Robson Andrade.

O objetivo é assistir famílias em vulnerabilidade previamente cadastradas e que obedeceram a critérios na fase de triagem. Foi considerado aquelas que tiveram algum membro acometido pela Covid-19, além da situação social, como os afetados pelo desemprego e que tem inscrição no Cadastro Único.

“Esse projeto vai levar para estas famílias amapaenses a oportunidade do alimento, pelo menos pelos próximos 30 dias. E assim a gente vai enfrentando desafios e buscando saídas para ajudar o povo do Amapá”, destacou o senador Davi.

O ato simbólico de entrega foi realizado na Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá. Além de Davi e da superintendente do SESI e SENAI, Regiane Machado – representante da CNI no estado –, o encontro contou com a participação dos prefeitos de Santana e Macapá, e da Procuradora-Geral de Justiça, Ivana Cei.

“Uma parceria solidária, e não política, em benefício da população”, comentou Ivana.

Do total, cinco mil cestas básicas foram entregues à prefeitura de Macapá, três mil para a prefeitura de Santana, mil cestas serão destinadas aos Capuchinhos Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate – Capuchinhos e, outras mil cestas serão entregues à Associação “A Nossa Família”.

Cada cesta básica é composta de 21 itens, contendo gêneros alimentícios básicos comprados de comerciantes locais. O Ministério Público participa do processo a fim de garantir máxima lisura em todas as etapas de distribuição.