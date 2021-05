Farmácia é inaugurada e assaltada

Fato ocorreu na 7ª Avenida do Birro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Logo no primeiro dia de funcionamento de uma farmácia pertencente a uma rede nacional foi roubada por dois adolescentes que estavam foragidos do sistema de internação do Estado. Os infratores, ambos de 17 anos, foram localizados e apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar.

O ato infracional análogo a roubo ocorreu por volta 14h deste domingo (9) em uma farmácia na 7ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá. O estabelecimento havia acabado de ser inaugurado pela manhã.

No local, duas funcionárias informaram que dois indivíduos entraram fingindo ser clientes, mas logo depois renderam os funcionários e anunciaram o assalto. Em pouco tempo, levaram todo o dinheiro do caixa e joias das funcionárias.

Militares da Força Tática analisaram imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e de posse das características dos suspeitos fizeram buscas em áreas de pontes das proximidades. Foi em uma delas que os policiais localizaram os dois adolescentes. Eles ainda estavam vestidos com as mesmas roupas.

Eles ainda chegaram a correr, mas foram logo alcançados. Foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo a polícia, ambos respondem por ato infracional análogo a roubo. Eles fugiram do Centro de Internação Provisório (CIP) no último dia 4.

A dupla foi apresentada na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (Deiai) juntamente com o dinheiro e objetos do roubo.