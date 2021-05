Ferida em assalto, vítima pede socorro na beira da estrada; suspeito é preso

Crime ocorreu nesta quinta-feira no Bairro Esconderijo do Altíssimo, que fica localizado às margens da BR-210, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem acusado de roubo nesta quinta-feira (13), após a vítima, ferida, ter pedido socorro na beira da estrada.

De cordo com a PRF, uma equipe patrulhava o Km-8 da BR-210, quando foi viram um homem com a mão ensanguentada, pedindo socorro. Aos policiais ele disse ter sido ferido ao ser assaltado, momentos antes, no Bairro Esconderijo do Altíssimo, que fica localizado às margens da BR-210.

Os policiais fizeram incursões no bairro e encontraram o suspeito. Ele confessou o roubo e mostrou aos patrulheiros para onde havia escondido uma mala e uma mochila da vítima

Os pertences foram recuperados. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.