Filho com leucemia, pai com covid e ameaça de despejo

O pequeno Jonas está internado no Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Centro de Macapá. Ele era um bebê saudável e agora está desnutrido e abalado.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma família do interior do município de Breves (PA) está vivendo dias dramáticos no Amapá. O pequeno Jonas Sacramento Braga, de um ano e dois meses, está com leucemia, enquanto seu pai está com covid-19.

“Eu já botei tanta lágrima pelo meu neto que eu já não tenho nem mais o que chorar, sabe? Eu pensava que vinha do interior e ia voltar com ele sadio e até agora nada. Uma criança linda, que agora está precisando de saúde desse jeito”, contou Marinete dos Santos, de 46 anos de idade, avó da criança.

Jonas está internado no Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Centro de Macapá. Além do diagnóstico de leucemia, está com fígado muito inflamado. A avó contou que a criança será transferida para tratamento em Belém (PA). Segundo informou, a viagem está dependendo da abertura de uma vaga em um hospital da capital paraense.

Os familiares de Jonas são moradores da região conhecida como Rio Preto, um dos interiores das ilhas do Pará – que geralmente tem referência de tratamento em saúde no Amapá. A família contou que o sofrimento começou quando Jonas teve sarampo, há cerca de seis meses. Desde então, nunca mais sua saúde foi a mesma. Ele já esteve internado no PAI, voltou para o interior e sua condição acabou piorando muito.

O bebê está desnutrido, nitidamente abatido pelas enfermidades e a situação da família não é nada boa.

O pai, Benedito dos Santos Braga, de 20 anos de idade, infectado pelo coronavírus está isolado e gravou um vídeo falando sobre a situação. Assista

Despejo

Para piorar ainda mais a situação, a família encontrou guarida em uma casa cedida por um conhecido em uma área de pontes do Bairro Congós, na zona sul de Macapá. No entanto, com o passar dos dias, o espaço precisa ser desocupado. Na família estão todos sem trabalho. A mãe fica com a criança no Pai.

Solidariedade

Marinete pede ajuda para a criança. Ela precisa agilizar a viagem e tratamento do neto antes que seja tarde. Enquanto isto não acontece, a família precisa de abrigo no Amapá, ou seja, um espaço que seja cedido temporariamente onde eles possam ficar juntos: a avó, o avô, que tem hérnia de disco, e o pai da criança que está infectado pela covid-19.

Além disso, Marinete também pede uma bicicleta, para poder se deslocar para o PAI, já que não tem dinheiro para o ônibus. Por isto, a família pede doações em qualquer valor.

As ajudas podem ser enviadas para a família no contato (96) 99170-6035 ou diretamente para o PIX:

CPF: 888.078.002-68

Arlline Conceição Favacho de Oliveira.