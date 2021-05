Após execução, facção anuncia guerra para vingar morte

Filho de líder de facção foi morto na tarde deste sábado. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio ocorrido na tarde deste sábado (22) terminou na morte do filho de um líder de facção.

A execução ocorreu em um beco na travessa Pedro Afonso da Silveira, região de domínio do tráfico de drogas, localizado na divisa dos bairros Jardim Marco Zero com o Muca, na zona sul de Macapá. Segundo o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, a vítima, conhecido como William, já estava marcada para morrer e a ordem teria partido de um líder de uma facção rival.

Testemunhas disseram que William estava armado, mas não teve tempo de reagir. Ele teria sido cercado por dois homens, que já chegaram atirando e depois fugiram levando a arma da vítima. A execução foi filmada pelos próprios criminosos e depois compartilhada nas redes sociais.

“Recebemos informações da inteligência da Policia Civil de que o rapaz assassinado é filho de um líder de uma organização criminosa que atua no Amapá. Circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp uma declaração de guerra entre essas duas facções, então, por conta disso, provavelmente a tendência é aumentar os homicídios motivados por essa guerra”, detalhou o delegado Dante Ferreira.

A área é conhecida pela polícia por ter histórico de homicídios. Segundo o Dante, a vitima não era moradora do local e não se sabe o que ele fazia ali, no entanto, já há indícios sobre a autoria do crime coletados de forma anônima com pessoas que viram a ocorrência.

“É um local bastante complicado, onde já houve muitos homicídios e as pessoas não dizem muita coisa. Mas as primeiras informações coletadas pela PM indicam que aconteceu um confronto entre a vítima, que também estava armada, e os dois bandidos, que levaram a melhor e fugiram com arma e celular da vítima”, disse o delegado.

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra a vítima já baleada, caída no chão e o assassino atirando em direção ao rosto. É possível ouvir pelo menos 10 disparos.

“O vídeo da execução gravado pelos próprios assassinos é, possivelmente, para prestar conta com quem deu a ordem para a morte”, finalizou Dante.