Filho de policial, matador faccionado morre em confronto a PM

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso morreu após trocar tiros com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na manhã desta quinta-feira (20), na passarela Antônio Ferreira de Jesus, no bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Ele era um velho conhecido da polícia por ser o matador de uma organização criminosa que aterrorizava a população.

O portal SelesNafes.com apurou que Marcos Roberto Souza Ferreira, vulgo Bieber, de 23 anos, era filho de um tenente da Polícia Militar que está na reserva remunerada. Existe a suspeita de que Bieber teria subtraído uma pistola calibre ponto 40 do pai para cometer crimes. Ele tem fotos com uma arma semelhante à apreendida hoje, tiradas há alguns meses. Entretanto, essas informações ainda estão sendo apuradas.

Segundo o capitão Hércules Lucena, a companhia de Rotam foi acionada para atender uma ocorrência onde um indivíduo, juntamente com outros marginais, estava portando arma de fogo e efetuando disparos. Uma denúncia anônima apontou o paradeiro dos infratores.

“Passaram a noite usando drogas e bebidas. A população se sentiu insegura e pediu apoio da Polícia Militar. Nossa equipe veio com o intuito de realizar a abordagem e verificar se a denúncia procedia, mas foi recebida com disparos”, detalhou o capitão.

Bieber foi atingido e morreu na hora. As outras pessoas que estavam na casa conseguiram fugir pela porta de trás, que dá acesso a uma área de palafitas.

A PM apurou que Bieber teve participação em um roubo na noite de ontem (19), no bairro Zerão, na companhia de um comparsa. Eles estavam com esta mesma arma de fogo, abordaram integrantes de uma família e os amarraram, causando pânico para subtrair joias, dinheiro e celulares. Alguns objetos foram recuperados após o confronto.

“É um marginal perigoso. Consta aqui em seus antecedentes criminais diversos crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e muitas suspeitas de execuções por ser linha de frente de uma facção perigosa aqui do estado. Ele tinha uma moto com lacre quebrado para facilitar a troca ou violação de placa”, acrescentou Hércules Lucena.

A Policia Civil informou que Marcos Roberto Souza Ferreira estava sendo investigado pela morte de uma mulher nesta mesma região. A Polícia Científica fez a remoção do corpo.

Fontes da Polícia Militar informaram ainda ao portal SelesNafes.com que o pai do criminoso era condizente com as atitudes do filho.