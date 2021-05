Foragido da justiça morre em troca de tiros com a PM

Patrick Batista Gomes, de 25 anos, respondia pelo crime de homicídio qualificado.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto em confronto com a Polícia Militar do Amapá nesta quinta-feira (27), no município de Calçoene, distante 384 km de Macapá. De acordo com o capitão George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar do município, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima de que em uma casa estaria ocorrendo intensa comercialização de drogas e que um dos suspeitos portava uma arma de fogo.

Na chegada ao local, os policiais constataram que a porta da casa estava aberta e entraram , foi quando o suspeito, que estava em um quarto, atirou contra a polícia e no revide o atirador foi atingido. Percebendo que ele ainda estava vivo, o socorro foi chamado e o criminoso foi levado ao hospital do município, onde foi a óbito.

O homem foi identificado como Patrick Batista Gomes, de 25 anos. Ele era detento foragido da justiça por não retornar à penitenciária depois de uma licença temporária em 2020, e respondia pelo crime de homicídio qualificado.

Havia ainda um mandado de prisão preventiva válido até 2032, referente a uma condenação a ser cumprida no regime semiaberto, pelo prazo de 12 anos e 6 meses.

No local, além da arma utilizada contra os militares, um revólver calibre 32, também foram encontradas várias porções de drogas. O caso foi comunicado à perícia e ao delegado de plantão.